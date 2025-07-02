МЮ переключился с Дьекереша на Уоткинса

"Манчестер Юнайтед" отчаялся заполучить нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша и сосредоточил свое внимание на Олли Уоткинсе из "Астон Виллы".

"Юнайтед" долгое время вынашивал идею воссоединить Дьекереша со своим главным тренером Рубеном Аморимом, который в ноябре сменил Лиссабон на Манчестер.



Однако Дьекереш дал ясно понять "Юнайтед", что его интересует только "Арсенал", и в сложившейся ситуации "красные дьяволы" были вынуждены переключиться на альтернативную цель.



Как сообщает Daily Star, теперь "Юнайтед" нацелен на 29-летнего Уоткинса, который не чувствовал себя комфортно во второй половине минувшего сезона из-за конкуренции с арендованным Маркусом Рэшфордом.



"Вилла" не попала в Лигу Чемпионов на следующий сезон, поэтому может быть уязвима к предложениям по Уоткинсу, и источник утверждает, что "Юнайтед" уже провел предварительные переговоры с коллегами из Бирмингема.



Аморим уверен, что бомбардирский талант и опыт выступлений в Премьер-Лиге Уоткинса сделают оцениваемого в 60 миллионов фунтов англичанина идеальным приобретением для "Юнайтед".