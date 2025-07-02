Лум Чауна перешел в "Бернли"

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" приобрел нападающего итальянского "Лацио" Лума Чауна.

Чауна подписал с "Бернли" контракт на пять лет, обойдясь клубу с "Терф Мур" примерно в 13 миллионов фунтов.



При этом "Лацио" сохранил за собой право на 10 процентов от последующей перепродажи игрока "бордовыми".



Чауна только 21 год, но за его плечами уже 130 сыгранных матчей в Серии А, Лиге 1 и Лиге 2. А ранее этим летом Лум выступал за молодежную сборную Франции на Чемпионате Европы U-21.



"Я перешел в этот особенный клуб, и я очень горжусь этим днем. Я поговорил с тренером во время Евро этим летом, и это был действительно хороший разговор, который заставил меня осознать, что я хочу быть здесь".



"Мне не терпится приступить к подготовке к новому сезону и сыграть перед болельщиками", — сообщил Чауна.