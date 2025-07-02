Лум Чауна перешел в "Бернли"
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" приобрел нападающего итальянского "Лацио" Лума Чауна.
Чауна подписал с "Бернли" контракт на пять лет, обойдясь клубу с "Терф Мур" примерно в 13 миллионов фунтов.
При этом "Лацио" сохранил за собой право на 10 процентов от последующей перепродажи игрока "бордовыми".
Чауна только 21 год, но за его плечами уже 130 сыгранных матчей в Серии А, Лиге 1 и Лиге 2. А ранее этим летом Лум выступал за молодежную сборную Франции на Чемпионате Европы U-21.
"Я перешел в этот особенный клуб, и я очень горжусь этим днем. Я поговорил с тренером во время Евро этим летом, и это был действительно хороший разговор, который заставил меня осознать, что я хочу быть здесь".
"Мне не терпится приступить к подготовке к новому сезону и сыграть перед болельщиками", — сообщил Чауна.
02.07.2025 18:00
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