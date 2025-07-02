Челси" купил Жоао Педро за 60 млн. фунтов
"Челси" объявил о приобретении нападающего "Брайтона" Жоао Педро за 60 миллионов фунтов.
Досрочно прервав свой отдых в Бразилии, Педро вылетел в Соединенные Штаты, где "Челси" выступает на клубном Чемпионате Мира. Там Жоао прошел медобследование и заключил с "синими" контракт до 2033 года.
"Челси" оформил переход Педро вовремя, чтобы 23-летний бразилец дебютировал за команду Энцо Марески в четвертьфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в ближайшую субботу.
Педро забил 30 голов в своих 70 матчах за "Брайтон" после перехода из "Уотфорда" за сумму чуть менее 30 млн. фунтов в 2023 году. На тот момент это было рекордное приобретение для "чаек".
"Я рос, наблюдая за Премьер-Лигой, и "Челси" был клубом, который выигрывал трофеи. Поэтому, переходя в "Челси", ты можешь думать только об одном: выигрывать трофеи".
"В каждом соревновании ты должен думать: "Я играю за "Челси", и это мои амбиции", — сообщил Педро.
02.07.2025 17:00
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70 млн евро, нормана
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Накуя его купили кто знает?
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