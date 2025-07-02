"Астон Вилла" готова побороться за Элангу

"Астон Вилла" готова составить конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за вингера "Ноттингем Форест" Энтони Элангу.

Ранее этим летом "Форест" отклонил предложение "Ньюкасла" в 45 миллионов фунтов о покупке Эланги.



"Ньюкасл" не вышел из переговоров с "Форест", но теперь, как утверждает talkSPORT, в борьбу за 23-летнего игрока сборной Швеции вступила "Вилла".



"Вилла" как раз находится в поисках флангового атакующего игрока после того, как аренда Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" истекла.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги Эланга забил шесть голов и отдал 11 результативных передач, поэтому "Форест" очень дорожит Энтони, и только сумма в 60 млн. фунтов заставит "лесников" отпустить свою звезду.