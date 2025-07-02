Ван Бронкхорст назначен ассистентом Слота в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" подтвердил, что бывший игрок "Арсенала" Джованни Ван Бронкхорст был назначен ассистентом главного тренера Арне Слота.

Отработав свой дебютный сезон в "Ливерпуле", Слот лишился своего ассистента Джона Хейтингу, которому было предложено возглавить "Аякс".



Как раз на замену Хейтинге "Ливерпуль" и пригласил Ван Бронкхорста, который начинал свою тренерскую карьеру с роли ассистента в "Фейеноорде", бывшем клубе Слота.



Впоследствии Ван Бронхорст трудился как самостоятельный специалист, возглавляя "Фейеноорд", "Гуанчжоу Сити", "Рейнджерс" и "Бешикташ", но теперь 50-летний голландец вновь согласился на роль ассистента.



Также "Ливерпуль" объявил о возвращении в клуб на роль тренера вратарей Хави Валеро, который трудился еще при Рафаэле Бенитесе, а последние семь лет провел в "Вест Хэме".