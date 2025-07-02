Ван Бронкхорст назначен ассистентом Слота в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" подтвердил, что бывший игрок "Арсенала" Джованни Ван Бронкхорст был назначен ассистентом главного тренера Арне Слота.
Отработав свой дебютный сезон в "Ливерпуле", Слот лишился своего ассистента Джона Хейтингу, которому было предложено возглавить "Аякс".
Как раз на замену Хейтинге "Ливерпуль" и пригласил Ван Бронкхорста, который начинал свою тренерскую карьеру с роли ассистента в "Фейеноорде", бывшем клубе Слота.
Впоследствии Ван Бронхорст трудился как самостоятельный специалист, возглавляя "Фейеноорд", "Гуанчжоу Сити", "Рейнджерс" и "Бешикташ", но теперь 50-летний голландец вновь согласился на роль ассистента.
Также "Ливерпуль" объявил о возвращении в клуб на роль тренера вратарей Хави Валеро, который трудился еще при Рафаэле Бенитесе, а последние семь лет провел в "Вест Хэме".
02.07.2025 15:00
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Джио неплохие достижения имеет как игрока и тренера. Классный ассистент будет для Слота. Уже работали ранее и еще и соотечественник.
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