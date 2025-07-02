Брантуэйт заключил новый контракт с "Эвертоном"

Защитник Джаррад Брантуэйт положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт с "Эвертоном".

Брантуэйт выступает за "Эвертон" после своего перехода из родного "Карлайла" в январе 2020. Джаррад успел совершить командировки в "Блэкберн" и ПСВ, прежде чем утвердился ключевым игроком "ирисок".



Своей игрой в двух последних сезонах Брантуэйт заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге и привлек внимание серьезных клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".



Однако "Эвертон" отразил интерес к Брантуэйту и сейчас заключил с Джаррадом новое соглашение, рассчитанное до июня 2030.



"Я на небе от счастья. Это нечто, о чем мы разговаривали с конца сезона, и я очень взволнован, что теперь сделка заключена".



"Благодаря доверю клуба и количеству сыгранных мной матчей за последние два года мне было довольно легко принять решение, чтобы остаться и продолжить прогрессировать как игроку", — сообщил 23-летний защитник сборной Англии.