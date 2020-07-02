"Ливерпуль" продал Куансу в "Байер"

"Ливерпуль" официально подтвердил продажу защитника Джарелла Куансы в леверкузенский "Байер".

Куанса заключил пятилетний контракт с "Байером", которому Джарелл обошелся в 35 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



"Ливерпуль" сохранил за собой опцию обратного выкупа Куансы не раньше 2027 года за сумму в 60 млн. евро (51.6 млн. фунтов) плюс бонусы.



Куанса стал третьим трансфером между "Ливерпулем" и "Байером" этим летом — после Флориана Вирца и Джереми Фримпонга, которые проследовали в противоположном направлении за 116 и 29.5 млн. фунтов, соответственно.



Всю свою карьеру до сих пор Куанса провел в "Ливерпуле", в академию которого он поступил пятилетним мальчишкой. За первую команду "красных" Джарелл дебютировал в 2023 году.



К своим 22 годам Куанса сыграл 58 матчей и забил три гола за "Ливерпуль", завоевав титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



