"Ливерпуль" продал Куансу в "Байер"
"Ливерпуль" официально подтвердил продажу защитника Джарелла Куансы в леверкузенский "Байер".
Куанса заключил пятилетний контракт с "Байером", которому Джарелл обошелся в 35 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
"Ливерпуль" сохранил за собой опцию обратного выкупа Куансы не раньше 2027 года за сумму в 60 млн. евро (51.6 млн. фунтов) плюс бонусы.
Куанса стал третьим трансфером между "Ливерпулем" и "Байером" этим летом — после Флориана Вирца и Джереми Фримпонга, которые проследовали в противоположном направлении за 116 и 29.5 млн. фунтов, соответственно.
Всю свою карьеру до сих пор Куанса провел в "Ливерпуле", в академию которого он поступил пятилетним мальчишкой. За первую команду "красных" Джарелл дебютировал в 2023 году.
К своим 22 годам Куанса сыграл 58 матчей и забил три гола за "Ливерпуль", завоевав титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.
02.07.2025 13:00
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Последние комментарии:
наебка года, тип хуже Гомеса. таких ЦЗ в АПЛ человек 20
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ну шо там, пососалики решили купить 2х метровую шишку, чтобы плотно на нее присесть, по самые гланды?
Либо же 27летнего шведского пирожка, который нафармил себе статку в лиге фермеров и готов разводить арсенал на бабки, провалившись в брайтоне и кое-как перформив в чемпионшипе?)))
Я предлагаю Арсу не запириваться и пойти путем полегче. Потратьте эти 100 лямов на связку дует Жаксон-Макукеке!
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ушел на повышение. Мои поздравления.
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он слишком хорош чтобы сидеть на бенче, байер идеальный вариант для Квансы, чтобы расти и в будущем если поднимется в оверперформ перейти обратно в ЛФК в ранге топарика жуткого за клаусулу, очередной гениальный мув наших переговорщиков и струя добротной желтенькой всем хейтрочкам и х..сосам всех мастей
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Поздравляю, теперь осталось помыться
и забыть этот ливерпульский туалет
как страшный сон
Этож какой надо быть клоакой городу ливерпуль, чтоб аж с 5 лет присоединиться к туалету, в надежде на лучшую жизнь..
Пусть кланяется в ноги бывшему коачу МЮ, что не закончил свою жизнь в зловонной клоаке планеты Земля
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