"Ливерпуль" продал Куансу в "Байер"

Джарелл Куанса "Ливерпуль" официально подтвердил продажу защитника Джарелла Куансы в леверкузенский "Байер".

Куанса заключил пятилетний контракт с "Байером", которому Джарелл обошелся в 35 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

"Ливерпуль" сохранил за собой опцию обратного выкупа Куансы не раньше 2027 года за сумму в 60 млн. евро (51.6 млн. фунтов) плюс бонусы.

Куанса стал третьим трансфером между "Ливерпулем" и "Байером" этим летом — после Флориана Вирца и Джереми Фримпонга, которые проследовали в противоположном направлении за 116 и 29.5 млн. фунтов, соответственно.

Всю свою карьеру до сих пор Куанса провел в "Ливерпуле", в академию которого он поступил пятилетним мальчишкой. За первую команду "красных" Джарелл дебютировал в 2023 году.

К своим 22 годам Куанса сыграл 58 матчей и забил три гола за "Ливерпуль", завоевав титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.

Джарелл Куанса




Метки Байер, Куанса, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2025 13:00

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  1. vyrentz 02.07.2025 13:39 # vyrentz
    наебка года, тип хуже Гомеса. таких ЦЗ в АПЛ человек 20

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  2. bembo 02.07.2025 13:25 # bembo
    ну шо там, пососалики решили купить 2х метровую шишку, чтобы плотно на нее присесть, по самые гланды?
    Либо же 27летнего шведского пирожка, который нафармил себе статку в лиге фермеров и готов разводить арсенал на бабки, провалившись в брайтоне и кое-как перформив в чемпионшипе?)))


    Я предлагаю Арсу не запириваться и пойти путем полегче. Потратьте эти 100 лямов на связку дует Жаксон-Макукеке!

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  3. bembo 02.07.2025 13:23 # bembo
    ушел на повышение. Мои поздравления.

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  4. bangladesh 02.07.2025 13:16 # bangladesh
    он слишком хорош чтобы сидеть на бенче, байер идеальный вариант для Квансы, чтобы расти и в будущем если поднимется в оверперформ перейти обратно в ЛФК в ранге топарика жуткого за клаусулу, очередной гениальный мув наших переговорщиков и струя добротной желтенькой всем хейтрочкам и х..сосам всех мастей

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  5. closer 02.07.2025 13:04 # closer
    Поздравляю, теперь осталось помыться
    и забыть этот ливерпульский туалет
    как страшный сон

    Этож какой надо быть клоакой городу ливерпуль, чтоб аж с 5 лет присоединиться к туалету, в надежде на лучшую жизнь..
    Пусть кланяется в ноги бывшему коачу МЮ, что не закончил свою жизнь в зловонной клоаке планеты Земля

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