"Ливерпуль" отклонил запрос "Баварии" насчет Диаса

Луис Диас "Ливерпуль" отклонил официальный запрос немецкой "Баварии" насчет приобретения нападающего Луиса Диаса.

По информации BBC, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль был уведомлен о том, что "Ливерпуль" не собирается продавать Диаса и не будет садиться за стол переговоров.

Аналогичным образом ранее этим летом чемпионы Премьер-Лиги отвергли интерес "Барселоны" к 28-летнему игроку сборной Колумбии.

"Ливерпуль" решительно настроен сохранить Диаса, чьи 13 голов и семь результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги помогли команде Арне Слота завоевать титул с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Добавим, Диас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" за 49 миллионов фунтов в январе 2022. Действующий контракт Луиса истекает через два года.




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. hust 02.07.2025 12:31 # hust
    Скоростной вингер с дриблингом, других тиаких нет, лучше оставить

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  2. tigerpool 02.07.2025 12:26 # tigerpool
    Вот щас предложат арабы сумму близкую к 100 млн фунтиков и сразу начнутся торги.

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