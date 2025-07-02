"Ливерпуль" отклонил запрос "Баварии" насчет Диаса
"Ливерпуль" отклонил официальный запрос немецкой "Баварии" насчет приобретения нападающего Луиса Диаса.
По информации BBC, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль был уведомлен о том, что "Ливерпуль" не собирается продавать Диаса и не будет садиться за стол переговоров.
Аналогичным образом ранее этим летом чемпионы Премьер-Лиги отвергли интерес "Барселоны" к 28-летнему игроку сборной Колумбии.
"Ливерпуль" решительно настроен сохранить Диаса, чьи 13 голов и семь результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги помогли команде Арне Слота завоевать титул с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
Добавим, Диас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" за 49 миллионов фунтов в январе 2022. Действующий контракт Луиса истекает через два года.
02.07.2025 12:00
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Последние комментарии:
Скоростной вингер с дриблингом, других тиаких нет, лучше оставить
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Вот щас предложат арабы сумму близкую к 100 млн фунтиков и сразу начнутся торги.
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