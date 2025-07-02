"Ливерпуль" отклонил запрос "Баварии" насчет Диаса

"Ливерпуль" отклонил официальный запрос немецкой "Баварии" насчет приобретения нападающего Луиса Диаса.

По информации BBC, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль был уведомлен о том, что "Ливерпуль" не собирается продавать Диаса и не будет садиться за стол переговоров.



Аналогичным образом ранее этим летом чемпионы Премьер-Лиги отвергли интерес "Барселоны" к 28-летнему игроку сборной Колумбии.



"Ливерпуль" решительно настроен сохранить Диаса, чьи 13 голов и семь результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги помогли команде Арне Слота завоевать титул с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя.



Добавим, Диас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" за 49 миллионов фунтов в январе 2022. Действующий контракт Луиса истекает через два года.