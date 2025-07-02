Диего Леон хочет остаться с "Юнайтед"

Крайний защитник Диего Леон заявил, что хочет быть частью первой команды "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне.

"Юнайтед" еще в январе согласовал покупку Леона у "Серро Портеньо" за 6 миллионов фунтов, позволив Диего остаться в парагвайском клубе до конца сезона.



В данный момент 18-летний Леон направляется в Манчестер с твердым намерением произвести впечатление на главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.



"Я очень счастлив. Думаю, каждый игрок мечтает об этом. Будучи профессиональным футболистом, ты должен быстро адаптироваться, и это огромная возможность для меня".



"Все думают, что я уйду в аренду, но я не мыслю таким образом. Я не буду щадить себя в предсезонный период, и через матч или два уже буду играть за них", — цитирует Леона The Athletic.