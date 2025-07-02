Кепа пришел в "Арсенал" побеждать

Голкипер Кепа Аррисабалага заявил, что пришел в "Арсенал", чтобы выигрывать трофеи.

Накануне "Челси" подтвердил приобретение Кепы у "Челси" за 5 миллионов фунтов. Экс-игрок "Борнмута", "Реала" и "Атлетика" будет призвать добавить конкуренции первому номеру "канониров" Давиду Райе.



Вместе с "Челси" Кепе довелось завоевать четыре трофея, и 30-летний испанец жаждет развить этот успех.



"Мы здесь, чтобы побеждать. Думаю, у нас отличная команда. Думаю, здесь у нас отличный персонал, лучшие условия для тренировок, поэтому нам нужно подготовиться к новому сезону и достичь успеха".



"Когда я разговаривал с Микелем (Артетой, главным тренером) и Иньяки (Каной, тренеров вратарей), они показали мне свое желание побеждать. Они показали мне эти амбиции и то, как сильно они хотят прибавить, как сильно они хотят вырасти, поэтому я здесь для того, чтобы помогать, стараться и побеждать", — цитирует Кепу официальный веб-сайт "Арсенала".