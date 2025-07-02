"Юнайтед" отказался от возможности арендовать Дурана

"Манчестер Юнайтед" отверг возможность пригласить нападающего "Аль-Насра" Джона Дурана.

Забив 12 голов в 29 матчах за "Астон Виллу" в первой половине минувшего сезона, в январе Дуран был продан в "Аль-Наср" за 65 миллионов фунтов.



Дуран забил 12 голов в своих 18 матчах за "Аль-Наср", однако жизнь в Саудовской Аравии пришлась Джону не по нраву, и теперь 21-летний колумбиец направляется в "Фенерхбахче".



По информации talkSPORT, перед тем, как Дуран согласился на переход в турецкий клуб, Джон был предложен "Юнайтед".



"Юнайтед" предлагалось взять Дурана в аренду с опцией выкупа и полным покрытием зарплаты Джона в размере свыше 300,000 фунтов в неделю, но "красные дьяволы" решили, что это слишком дорого.