"Ньюкасл" хочет сделать Айто своим спортивным директором
"Ньюкасл" заинтересован в приглашении Джейсона Айто, известного по работе в "Арсенале", на должность спортивного директора.
"Ньюкасл" находится в поисках нового спортивного директора после расставания с Полом Митчеллом, который провел на "Сент-Джеймс Парк" менее года.
По информации The Telegraph, на радаре у "Ньюкасла" находится Айто, который покинул "Арсенал" в конце минувшего сезона, отработав 10 лет в лондонском клубе.
40-летний Айто долгое время трудился заместителем Эду, а после ухода того в ноябре стал временно исполняющим обязанности спортивного директора "Арсенала".
Айто был серьезным кандидатом на то, чтобы получить эту работу на постоянной основе, но в итоге "Арсенал" предпочел пригласить более опытного Андреа Берту.
Это трансферное окно складывается разочаровывающим образом для "Ньюкасла", который пока не совершил серьезных приобретений, но при этом упускает одну цель за другой.
02.07.2025 08:00
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