"Ньюкасл" хочет сделать Айто своим спортивным директором

"Ньюкасл" заинтересован в приглашении Джейсона Айто, известного по работе в "Арсенале", на должность спортивного директора.

"Ньюкасл" находится в поисках нового спортивного директора после расставания с Полом Митчеллом, который провел на "Сент-Джеймс Парк" менее года.



По информации The Telegraph, на радаре у "Ньюкасла" находится Айто, который покинул "Арсенал" в конце минувшего сезона, отработав 10 лет в лондонском клубе.



40-летний Айто долгое время трудился заместителем Эду, а после ухода того в ноябре стал временно исполняющим обязанности спортивного директора "Арсенала".



Айто был серьезным кандидатом на то, чтобы получить эту работу на постоянной основе, но в итоге "Арсенал" предпочел пригласить более опытного Андреа Берту.



Это трансферное окно складывается разочаровывающим образом для "Ньюкасла", который пока не совершил серьезных приобретений, но при этом упускает одну цель за другой.