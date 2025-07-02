"Ювентус" предложил МЮ трех игроков в обмен на Санчо
Итальянский "Ювентус" предложил трех своих игроков на выбор в обмен на вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ювентус" едва не подписал Санчо еще в конце прошлого лета, но "Челси" оказался расторопнее, арендовав Джейдона на сезон 2024/25.
"Челси" не стал выкупать Санчо, и тот снова ищет новое пристанище, что не осталось без внимания "Ювентуса", который уже вступил в переговоры с "Юнайтед" и самим Джейдоном.
У "Ювентуса" есть свой балласт, поэтому клуб из Турина предложил "Юнайтед" присмотреться к полузащитнику Дугласу Луису, вингеру Тимоти Веа и нападающему Душану Влаховичу. Трое перечисленных игроков суммарно зарабатывают 500,000 фунтов в неделю.
Ранее "Ювентус" также предлагал "Юнайтед" обменять Дугласа Луиса на Антони, который вернулся к "красным дьяволам" после аренды в "Реал Бетис".
02.07.2025 07:00
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