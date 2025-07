Светская хроника за среду

"Барселона" может пригласить Маркуса Рэшфорда. "Бавария" продолжает борьбу за Луиса Диаса. "Арсенал" покупает Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Барселона" задумывается о приглашении Маркуса Рэшфорда, находясь под впечатлением от игры нападающего "Манчестер Юнайтед" за "Астон Виллу" на правах аренды. (The Sun)



"Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Интера" Давиде Фраттези. (Caught Offside)



"Юнайтед" надеется к концу недели согласовать приобретение вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо за 65 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Юнайтед" и "Аль-Наср" проявляют интерес к полузащитнику ПСЖ Фабиану Руису. (Foot Mercato)



"Бавария" ожидает, что нападающему Луису Диасу будет позволено уйти этим летом, если "Ливерпуль" получит правильное предложение. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Арсенал". (L'Equipe)



"Арсенал" близок к покупке Дьекереша, потеряв интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко. (Sacha Tavolieri)



"Арсенал" готовит улучшенное предложение по защитнику "Валенсии" Кристиану Москере. (Daily Mail)



"Бернли" ищет нового нападающего, проявляя интерес к Толу Арокодаре из "Генка". (The Telegraph)



"Ньюкасл" задумывается о приглашении центрального защитника "Марселя" Леонардо Балерди. (Daily Mail)



"Эвертон" сделал запрос насчет защитника "Брайтона" Адама Уэбстера. (Daily Mail)



Другое



"Челси" хочет начать новый сезон с девятью атакующими игроками. (The Telegraph)



"Манчестер Сити" обсуждает новый контракт с защитником Рико Льюисом, которому отводится ключевая роль на будущее. (Fabrizio Romano)



Надеясь избежать исключения из Лиги Европы, "Кристал Пэлас" предоставил УЕФА доказательства того, что совладелец клуба Джон Текстор не участвовал в назначении Оливера Гласнера на должность главного тренера. (The Times)