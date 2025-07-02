Светская хроника за среду
"Барселона" может пригласить Маркуса Рэшфорда. "Бавария" продолжает борьбу за Луиса Диаса. "Арсенал" покупает Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Барселона" задумывается о приглашении Маркуса Рэшфорда, находясь под впечатлением от игры нападающего "Манчестер Юнайтед" за "Астон Виллу" на правах аренды. (The Sun)
"Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Интера" Давиде Фраттези. (Caught Offside)
"Юнайтед" надеется к концу недели согласовать приобретение вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо за 65 миллионов фунтов. (Daily Mail)
"Юнайтед" и "Аль-Наср" проявляют интерес к полузащитнику ПСЖ Фабиану Руису. (Foot Mercato)
"Бавария" ожидает, что нападающему Луису Диасу будет позволено уйти этим летом, если "Ливерпуль" получит правильное предложение. (Sky Sport Germany)
Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Арсенал". (L'Equipe)
"Арсенал" близок к покупке Дьекереша, потеряв интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко. (Sacha Tavolieri)
"Арсенал" готовит улучшенное предложение по защитнику "Валенсии" Кристиану Москере. (Daily Mail)
"Бернли" ищет нового нападающего, проявляя интерес к Толу Арокодаре из "Генка". (The Telegraph)
"Ньюкасл" задумывается о приглашении центрального защитника "Марселя" Леонардо Балерди. (Daily Mail)
"Эвертон" сделал запрос насчет защитника "Брайтона" Адама Уэбстера. (Daily Mail)
Другое
"Челси" хочет начать новый сезон с девятью атакующими игроками. (The Telegraph)
"Манчестер Сити" обсуждает новый контракт с защитником Рико Льюисом, которому отводится ключевая роль на будущее. (Fabrizio Romano)
Надеясь избежать исключения из Лиги Европы, "Кристал Пэлас" предоставил УЕФА доказательства того, что совладелец клуба Джон Текстор не участвовал в назначении Оливера Гласнера на должность главного тренера. (The Times)
02.07.2025 06:00
Просмотров: 1558
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Диас - 70, Дарвин - 50, Кьеза - 10, Эллиот - 50, Кванса - 35
Итого 160 лямов на будущие траты очередных топчиков. Так выглядит идеальный паттерн ведения дел на трансферном рынке. доставайте свои блокнотики и записывайте, вечером спрошу...
(ответить)
ЛИВЕРПУЛЬ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ КЛУБ МИРА!
Почему Великий? Потому, что у него есть ДУХ...
Это не владельцы клуба, не тренеры и не игроки.
Тут другое. Это просто САМ МИР ФУТБОЛА.
Основа его –болельщики, ФАНАТЫ, все «красные».
Тренерам и игрокам сюда можно стремиться и пробиться.
Но не поняв и не приняв ДУХА клуба у них нет шанса.
Фанаты не простят предательства, малодушия...
Это никакими деньгами не измеряется.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЭТО ЛЮБОВЬ! ЭТО НАВСЕГДА.
YNWA!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий