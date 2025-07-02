Тете отверг "Эвертон" и остался в "Фулхэме"
Правый защитник Кенни Тете отверг интерес "Эвертона" и заключил новый трехлетний контракт с "Фулхэмом".
В прошлом месяце появилась информация, что Тете близок к переходу свободным агентом в "Эвертон", чтобы заменить там покинувшего клуб Эшли Янга.
Контракт Тете с "Фулхэмом" истек в понедельник, но в итоге 29-летний голландец решил сохранить верность "дачникам".
Новый контракт Тете до 2028 года также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Добавим, Тете выступает за "Фулхэм" с 2020 года. В течение этого времени Кенни забил четыре гола и отдал 10 результативных передач в 121 матче.
02.07.2025 00:05
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