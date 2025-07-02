Тете отверг "Эвертон" и остался в "Фулхэме"

Правый защитник Кенни Тете отверг интерес "Эвертона" и заключил новый трехлетний контракт с "Фулхэмом".

В прошлом месяце появилась информация, что Тете близок к переходу свободным агентом в "Эвертон", чтобы заменить там покинувшего клуб Эшли Янга.



Контракт Тете с "Фулхэмом" истек в понедельник, но в итоге 29-летний голландец решил сохранить верность "дачникам".



Новый контракт Тете до 2028 года также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Добавим, Тете выступает за "Фулхэм" с 2020 года. В течение этого времени Кенни забил четыре гола и отдал 10 результативных передач в 121 матче.