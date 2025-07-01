"Форест" заключил новый контракт с Неко Уильямсом

"Ноттингем Форест" заключил новый четырехлетний контракт с крайним защитником Неко Уильямсом.

Уильямс сыграл 107 матчей за "Форест" с учетом всех соревнований после своего перехода из "Ливерпуля" за 17 миллионов фунтов в июле 2022.



Предыдущий контракт Уильямса истекал уже через 12 месяцев, однако своей игрой 24-летний игрок сборной Уэльса заслужил новую сделку.



Тем временем, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Форест" достиг договоренности с "Лионом" о приобретении вингера Малика Фофана, но сам игрок пока не дал своего согласия на переход к "лесникам", потому что ожидает предложений от клубов из Лиги Чемпионов вроде "Челси", "Баварии" и "Наполи".