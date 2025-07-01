"Форест" заключил новый контракт с Неко Уильямсом
"Ноттингем Форест" заключил новый четырехлетний контракт с крайним защитником Неко Уильямсом.
Уильямс сыграл 107 матчей за "Форест" с учетом всех соревнований после своего перехода из "Ливерпуля" за 17 миллионов фунтов в июле 2022.
Предыдущий контракт Уильямса истекал уже через 12 месяцев, однако своей игрой 24-летний игрок сборной Уэльса заслужил новую сделку.
Тем временем, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Форест" достиг договоренности с "Лионом" о приобретении вингера Малика Фофана, но сам игрок пока не дал своего согласия на переход к "лесникам", потому что ожидает предложений от клубов из Лиги Чемпионов вроде "Челси", "Баварии" и "Наполи".
01.07.2025 23:00
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