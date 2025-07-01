Семеньо связал свое будущее с "Борнмутом" до 2030 года

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо заключил со своим клубом новый контракт на улучшенных условиях.

Семеньо очень сильно провел сезон 2024/25, забив 13 голов и отдав семь результативных передач. Своей игрой 25-летний ганец заинтересовал большие клубы вроде "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".



Однако "Борнмуту", который этим летом уже лишился Дина Хейсена и Милоша Керкеза, судя по всему, удастся предотвратить уход Семеньо, потому что Антуан связал свое будущее с "вишенками" до 2030 года.



"Я так сильно вырос в этом клубе, на поле и за его пределами, и я очень рад заключить новый контракт перед возвращением для предсезонной подготовки".



"Я не могу перехвалить людей в этом клубе — от персонала до своих партнеров по команде. Это замечательное место, и я в восторге от того, что возвращаюсь в "Борнмут" и продолжу упорно трудиться в преддверии нового сезона", — сообщил Семеньо.