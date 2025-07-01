"Лидс" приобрел Себастьяна Борно

"Лидс" объявил о приобретении центрального защитника немецкого "Вольфсбурга" Себастьяна Борно за 5.1 млн. фунтов.

Борно заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Лидсом" контракт на четыре года и стал третьим новичком команды Даниэля Фарке этим летом после Яки Бийола и Лукаса Нмечи.



26-летний бельгиец является продуктом академии "Андерлехта", откуда в 2019 году он отправился в "Кельн", а в 2021 оказался в "Вольфсбурге".



В минувшем сезоне Борно не был основным игроком "Вольфсбурга". Себастьян провел только 15 матчей в Бундеслиге, включая восемь выходов с первых минут.



Ранее днем "Лидс" также объявил о расставании с левым защитником Хуниором Фирпо, который свободным агентом направляется в "Реал Бетис".