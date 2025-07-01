"Сандерленд" обновил свой трансферный рекорд покупкой Диарра
Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" обновил свой трансферный рекорд, купив полузащитника французского "Страсбура" Хабиба Диарра за 30 миллионов фунтов.
Диарра успешно прошел медобследование и заключил с "Сандерлендом" контракт до 2030 года.
Указанная сумма в 30 млн. фунтов является рекордной для "черных котов" и включает в себя 3 млн. фунтов в виде бонусов.
21-летний игрок сборной Сенегала становится прямой заменой Джобу Беллингему, которого "Сандерленд" продал в дортмундскую "Боруссию".
Диарра очень убедительно провел сезон 2024/25, исполняя обязанности капитана "Страсбура", который лишь второй раз за 20 лет попал в еврокубки.
01.07.2025 20:00
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