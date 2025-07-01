"Арсенал" купил Кепу у "Челси"

Кепа Аррисабалага "Арсенал" объявил о приобретении голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги за 5 миллионов фунтов.

Кепа заключил с "Арсеналом" трехлетний контракт и будет выступать за команду своего соотечественника Микеля Артеты под 13-м номером.

30-летний испанец перебрался в "Арсенал" после сезона, проведенного в аренде в "Борнмуте", где он был первым номером и сыграл 35 матчей во всех соревнованиях.

Кепа до сих пор остается самым дорогим голкипером в истории футбола, будучи купленным "Челси" у "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов в 2018 году.

За "Челси" Кепа провел 163 матча, будучи частью команды, которая выигрывала Лигу Чемпионов, Лигу Европы и клубный Чемпионат Мира.

Сезон 2023/24 Кепа провел в "Реале" на правах аренды из "Челси", выиграв Ла Лигу и Лигу Чемпионов.

Добавим, в "Арсенале" Кепе отводится роль дублера Давида Райи. Эта роль стала вакантной после того, как аренда Нето из "Борнмута" истекла.

Кепа Аррисабалага




Метки Аррисабалага, Арсенал, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. closer 01.07.2025 18:15 # closer
    вот это пинсов развели на 71 мульт

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  2. thegodfather 01.07.2025 18:14 # thegodfather
    Макукеке некст

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  3. bastian-mc 01.07.2025 18:13 # bastian-mc
    Лучше Санчеса.

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