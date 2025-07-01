"Арсенал" купил Кепу у "Челси"

"Арсенал" объявил о приобретении голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги за 5 миллионов фунтов.

Кепа заключил с "Арсеналом" трехлетний контракт и будет выступать за команду своего соотечественника Микеля Артеты под 13-м номером.



30-летний испанец перебрался в "Арсенал" после сезона, проведенного в аренде в "Борнмуте", где он был первым номером и сыграл 35 матчей во всех соревнованиях.



Кепа до сих пор остается самым дорогим голкипером в истории футбола, будучи купленным "Челси" у "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов в 2018 году.



За "Челси" Кепа провел 163 матча, будучи частью команды, которая выигрывала Лигу Чемпионов, Лигу Европы и клубный Чемпионат Мира.



Сезон 2023/24 Кепа провел в "Реале" на правах аренды из "Челси", выиграв Ла Лигу и Лигу Чемпионов.



Добавим, в "Арсенале" Кепе отводится роль дублера Давида Райи. Эта роль стала вакантной после того, как аренда Нето из "Борнмута" истекла.



