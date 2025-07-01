"Вилла" подписала Зепиквено Редмонда

"Астон Вилла" объявила о переходе в клуб нападающего Зепиквено Редмонда из голландского "Фейеноорда".

Редмонд присоединился к "Вилле" как свободный агента после истечения своего контракта с "Фейеноордом".



Редмонд является продуктом академии "Фейеноорда", дебютировав за первую команду в ноябре 2024.



Всего 19-летний голландец провел четыре матча Эредивизии в минувшем сезоне, также сыграв против "Милана" и "Интера" в Лиге Чемпионов.



Добавим, в прошлом месяце Зепиквено помог юношеской сборной Голландии выиграть Чемпионат Европы U-19.