Светская хроника за вторник

"Арсенал" следит за Николасом Джексоном. "Челси" установил цену за Кристофера Нкунку. Мохаммед Кудус может уйти из "Вест Хэма" за 60 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" ищет не только нового нападающего, но и вингера топ-уровня. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" следит за нападающим "Челси" Николасом Джексоном. (Duncan Castles)



Джексон также интересен "Астон Вилле". (Football Insider)



"Челси" надеется выручить около 35 миллионов фунтов за нападающего Кристофера Нкунку. (Metrp)



"Челси", "Вест Хэм", "Фулхэм", "Борнмут" и "Кристал Пэлас" следят за защитником Кайлом Уолкер-Питерсом, чей контракт с "Саутгемптоном" истек. (Caught Offside)



Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус отказался от переезда в Саудовскую Аравию, где ему были готовы платить втрое больше. (Sky Sports)



"Вест Хэм" готов отпустить Кудуса за 60 млн. фунтов. (The Guardian)



"Славия" отклонила предложение "Вест Хэма" в 17 млн. фунтов о покупке защитника Эль-Хаджи Малик Диуфа. (Fabrizio Romano)



"Кристал Пэлас" готов заплатить 27 млн. фунтов "Мидлсбро" за защитника Рава Ван ден Берга и полузащитника Хейдена Хакни. (The Sun)



Другое



"Миллуолл" был оштрафован на 15,000 фунтов за гомофобные кричалки в адрес защитника Бена Чилуэлла в матче Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в марте. (BBC)



"Астон Вилла" согласовала продажу долю 10% своей женской команды за 5.5 млн. фунтов, чтобы поправить ситуацию с соблюдением правил ФФП. (The Telegraph)



Бывший игрок "Челси" Чарли Мусонда, которого некогда сравнивали с Эденом Азаром, объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 28 лет. (Football.London)