"Ливерпуль" определился с ценой за Эллиотта

"Ливерпуль" готов потребовать свыше 50 миллионов фунтов за полузащитника Харви Эллиотта.

Едва выиграв Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии, теперь Эллиотт готов заняться своим будущим.



По информации The Athletic, 22-летний Эллиотт открыт к переходу в клуб, который обеспечит ему регулярную игровую практику и который выступает в Лиге Чемпионов.



Чтобы найти клуб под свои требования, Эллиотту, возможно, придется отправиться за рубеж, и "РБ Лейпциг" является одним из вариантов для Харви.



"Ливерпуль" собирается потребовать за Эллиотта свыше 40 млн. фунтов, если сохранит за собой опцию обратного выкупа Харви, или свыше 50 млн. фунтов, если соответствующей опции предусмотрено не будет.