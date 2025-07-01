"Пэлас" согласовал покупку Диоманде

"Кристал Пэлас" достиг договоренности о приобретении защитника лиссабонского "Спортинга" Усмана Диоманде.

Поскольку у Марка Гехи остается только один год по контракту, "Пэлас" стремится продать своего капитана этим летом.



Как раз на место Гехи "Пэлас" и собирается пригласить Диоманде, и Daily Mirror утверждает, что "Спортинг" согласился отпустить Усмана к "орлам" за 55 миллионов евро (47.2 млн. фунтов).



Эта сумма ощутимо меньше, нежели отступные по контракту Диоманде в 80 млн. евро (68.6 млн. фунтов), однако "Спортингу" также будет положена доля с последующей перепродажи 21-летнего ивуарийца "Пэлас".