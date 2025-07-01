"Вулверхэмптон" выкупил Ларсена у "Сельты"

"Вулверхэмптон" выкупил нападающего Йоргена Ларсена у испанской "Сельты".

Минувший сезон Ларсен провел на "Молинью" на правах аренды, забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Ларсен выполнил необходимые условия, чтобы перед "Вулверхэмптоном" возникло обязательство выкупить его у "Сельты" за 23 миллиона фунтов, и сегодня постоянный трансфер был подтвержден.



25-летний норвежец заключил с "волками" контракт до 2029 года и вскоре начнет подготовку к новому сезону с командой Витора Перейры.