"Вулверхэмптон" выкупил Ларсена у "Сельты"

Йорген Ларсен "Вулверхэмптон" выкупил нападающего Йоргена Ларсена у испанской "Сельты".

Минувший сезон Ларсен провел на "Молинью" на правах аренды, забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.

Ларсен выполнил необходимые условия, чтобы перед "Вулверхэмптоном" возникло обязательство выкупить его у "Сельты" за 23 миллиона фунтов, и сегодня постоянный трансфер был подтвержден.

25-летний норвежец заключил с "волками" контракт до 2029 года и вскоре начнет подготовку к новому сезону с командой Витора Перейры.




Метки Вулверхэмптон, Ларсен, Сельта, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2025 13:00

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