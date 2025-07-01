"Вулверхэмптон" выкупил Ларсена у "Сельты"
"Вулверхэмптон" выкупил нападающего Йоргена Ларсена у испанской "Сельты".
Минувший сезон Ларсен провел на "Молинью" на правах аренды, забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.
Ларсен выполнил необходимые условия, чтобы перед "Вулверхэмптоном" возникло обязательство выкупить его у "Сельты" за 23 миллиона фунтов, и сегодня постоянный трансфер был подтвержден.
25-летний норвежец заключил с "волками" контракт до 2029 года и вскоре начнет подготовку к новому сезону с командой Витора Перейры.
01.07.2025 13:00
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