Гвардиола объяснил обратную замену Родри против "Аль-Хиляля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что обратная замена полузащитника Родри в матче клубного Чемпионата Мира против саудовского "Аль-Хиляля" была вынужденной.

Во вторник утром "Сити" завершил выступление на клубном Чемпионата Мира, в экстра-таймах потерпев поражение 3:4 от "Аль-Хиляля".



Вступив в игру в начале второго тайма, в первом экстра-тайме Родри был заменен. Гвардиола был вынужден так поступить, потому что у 29-летнего полузащитника, набирающего форму после тяжелой травмы колена, возникли проблемы со здоровьем.



"Нам нужно осмотреть Родри — он пожаловался на свою ситуацию", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.