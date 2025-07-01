Гвардиола объяснил обратную замену Родри против "Аль-Хиляля"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что обратная замена полузащитника Родри в матче клубного Чемпионата Мира против саудовского "Аль-Хиляля" была вынужденной.
Во вторник утром "Сити" завершил выступление на клубном Чемпионата Мира, в экстра-таймах потерпев поражение 3:4 от "Аль-Хиляля".
Вступив в игру в начале второго тайма, в первом экстра-тайме Родри был заменен. Гвардиола был вынужден так поступить, потому что у 29-летнего полузащитника, набирающего форму после тяжелой травмы колена, возникли проблемы со здоровьем.
"Нам нужно осмотреть Родри — он пожаловался на свою ситуацию", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
01.07.2025 12:00
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