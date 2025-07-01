Ришарлисон готов покинуть "Тоттенхэм"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк указал на дверь нападающему Ришарлисону.

Ришарлисон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Эвертона" за 50 миллионов фунтов в 2022 года.



В полной мере раскрыться в Северном Лондоне Ришарлисону помешали травмы, и 28-летний бразилец забил 20 голов и отдал 10 результативных передач в 90 матчах за "шпор".



Ранее Ришарлисона связывали с возвращением в "Эвертон", однако наставник "ирисок" Дэвид Мойес отверг эту возможность, и The Sun ожидает, что теперь игрок покинет Премьер-Лигу.



Наиболее вероятным направлением для Ришарлисона выглядит "Галатасарай", которому нужна замена Виктору Осимхену. Томас Франк уже дал зеленый свет на этот переход.



"Галатасарай" ожидает, что Ришарлисон будет доступен для трансфера за 20 млн. фунтов, но также нельзя исключать, что нападающий "Тоттенхэма" отправится в Турцию лишь на правах аренды.