Гвардиола похвалил своих игроков и помощников
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков и помощников после вылета с клубного Чемпионата Мира.
Сыграв 120 минут против "Аль-Хиляля" в 1/8 финала, "Сити" потерпел поражение 3:4 и завершил свое выступление на турнире ФИФА в Соединенных Штатах.
Несмотря на отрицательный результат, Гвардиола остался доволен показанным футболом, а также Хосеп отметил работу своих помощников.
"На данной стадии все матчи являются сложными. Мы позволяли им контратаковать, но мы много создали и в целом были хороши".
"Жаль, что так вышло. Мы были в порядке, и никакой благодарности с моей стороны не будет достаточно моему штабу за их тренировки и подготовку, они старались изо всех сил".
"Мы создали много моментов, а Буну совершил невероятные сейвы. Здесь нечего добавить".
"У меня есть ощущение, что дела команды идут хорошо, но мы возвращаемся домой. Теперь будет время, чтобы отдохнуть, освежить свой разум и вернуться в следующем сезоне", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".
01.07.2025 10:00
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кто много звездит как говорится........
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