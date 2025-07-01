Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков и помощников после вылета с клубного Чемпионата Мира.

Сыграв 120 минут против "Аль-Хиляля" в 1/8 финала, "Сити" потерпел поражение 3:4 и завершил свое выступление на турнире ФИФА в Соединенных Штатах.



Несмотря на отрицательный результат, Гвардиола остался доволен показанным футболом, а также Хосеп отметил работу своих помощников.



"На данной стадии все матчи являются сложными. Мы позволяли им контратаковать, но мы много создали и в целом были хороши".



"Жаль, что так вышло. Мы были в порядке, и никакой благодарности с моей стороны не будет достаточно моему штабу за их тренировки и подготовку, они старались изо всех сил".



"Мы создали много моментов, а Буну совершил невероятные сейвы. Здесь нечего добавить".



"У меня есть ощущение, что дела команды идут хорошо, но мы возвращаемся домой. Теперь будет время, чтобы отдохнуть, освежить свой разум и вернуться в следующем сезоне", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".