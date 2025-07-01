"Ливерпуль" выбирает нападающего из Экитике, Исака и Осимхен

"Ливерпуль" определил три основных цели среди центральных нападающих.

В данный момент "Ливерпуль" договаривается о переходе Дарвина Нуньеса в "Наполи", вдобавок под вопросом остается будущее Луиса Диаса.



Поэтому "Ливерпуль" изучает возможности по укреплению позиции 9-го номера, и Sky Sport Germany утверждает, что чемпионы Премьер-Лиги сформировали шорт-лист их трех игроков.



В этот шорт-лист вошли Уго Экитике из "Айнтрахта", Александер Исак из "Ньюкасла" и Виктор Осимхен из "Наполи".



Источник добавляет, что Экитике занимает высокое место в этом списке и готов быть терпеливым, понимая, что "Ливерпулю" сперва нужно расчистить место для приглашения нового нападающего.