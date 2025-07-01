Вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе открыт к переходу в "Арсенал" этим летом.

Накануне стало известно, что "Арсенал" начал переговоры с представителями Эзе, но пока не обращался к "Пэлас".



По информации The Guardian, "Арсенал" действительно провел встречу с агентами Эзе в минувшую субботу. Отсутствие прогресса в переговорах по Родриго из "Реала" и неопределенность с будущим Габриэля Мартинелли заставили "канониров" изучить возможность приобретения Эберечи.



"Арсенал" — не чужой клуб для Эзе, который занимался в академии "канониров" в детстве. По собственному признанию Эберечи, он "прорыдал в своей команде целую неделю", когда был исключен в возрасте 13 лет.



Та детская травма не стала бы помехой к возвращению Эзе в "Арсенал". Если верить Football.London, Эзе готов присоединиться к "канонирам", если те смогут договориться с "Пэлас".



Принято считать, что отступные по контракту Эзе составляют 68 миллионов фунтов, однако The Telegraph утверждает, что на самом деле цена выкупа 27-летнего англичанина составляет 60 млн. фунтов.