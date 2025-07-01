"Реал Бетис" и "Ювентус" вступили в борьбу за Ндиди
Испанский "Реал Бетис" и итальянский "Ювентус" пополнили список претендентов на полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.
"Лестер" не смог удержаться в Премьер-Лиге по итогам минувшего сезона, и это означает, что теперь Ндиди может быть выкуплен у "лис" за фиксированную сумму в 9 миллионов фунтов.
Только на прошлой неделе стало известно, что в приглашении Ндиди заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", однако у 28-летнего нигерийца хватает вариантов за пределами Премьер-Лиги.
Заполучить Ндиди также хотят "Реал Бетис", "Ювентус" и клубы из Саудовской Аравии, причем talkSPORT утверждает, что Уилфрид открыт к переезду на Ближний Восток.
01.07.2025 07:00
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