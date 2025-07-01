"Аль-Хиляль" выбил "Сити" с клубного Чемпионата Мира

"Манчестер Сити" завершил выступление на клубном Чемпионате Мира, проиграв "Аль-Хилялю" в 1/8 финала со счетом 3:4.

Относительно победы над "Ювентусом" в стартовый состав "горожан" вернулись Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган и Эрлинг Холанд, заменив Мануэля Аканджи, Родри и Омара Мармуша.



"Сити" очень агрессивно начал матч, и "Аль-Хиляль" продержался только девять минут, по истечении которых Райан Аит-Нури прострелил вдоль ворот, а Бернарду Силва подкараулил двойной отскок от защитников и поразил цель с близкого расстояния — 1:0.



"Горожане" несколько снизили темп, но при этом имели подавляющее преимущество по владению мячом и в остатке первого тайма регулярно напрягали голкипера "Аль-Хиляля" Яссина Буну, который штамповал один сейв за другим.



Едва начался второй тайм, как "Аль-Хиляль" внезапно сравнял счет. Эдерсон неудачно прервал прострел с фланга низом, а Маркос Леонардо сыграл головой на удобно отскочившем мяче — 1:1.



Гол Леонардо застал "Сити" врасплох. "Горожане" принялись нервничать, и на 52-й минуте Малком этим воспользовался, убежав в контратаку — 1:2.



Хосеп Гвардиола тут же произвел тройную замену, и уже на 55-й минуте счет снова стал равным. После розыгрыша углового мяч отскочил во вратарскую, где самым расторопным оказался Холанд — 2:2.



"Аль-Хиляль" едва развел с центра поля, и спустя несколько секунд Рубен Диаш сбил в своей штрафной пенальти. От пенальти "горожан" спас офсайд.



Постепенно "Сити" пришел в себя и в концовке матча стал оказывать серьезное давление, не желая играть экстра-таймы. На 84-й минуте мяч был вынесен с самой линии ворот после удара Холанда.



"Аль-Хиляль" с трудом продержался до экстра-таймов, но на 94-й минуте Калиду Кулибали вывел саудитов вперед, головой замкнув подачу углового Рубеном Невешем — 2:3.



"Сити" вновь принялся штурмовать чужие ворота и спустя 10 минут добился своего. Едва вышедший на замену Фил Фоден нанес удар по летящему мячу с острого угла после заброса Райана Шерки — 3:3.



До пенальти дело так и не дошло, потому что на 112-й минуте Леонардо сыграл на добивании после отраженного Эдерсоном удара Сергея Милинкович-Савича головой — 3:4. Сил на еще один гол у "Сити" не осталось.



При столь значительном игровом преимуществе "Сити" слишком легко пропускал в свои ворота, поэтому "Аль-Хиляль" никогда не отчаивался и в итоге был вознагражден выходом в четвертьфинал турнира.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) — 3:4 (1:0) после экстра-таймов



Голы: Силва 9, Холанд 55, Фоден 104 — Леонардо 46, 112, Малком 52, Кулибали 94.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш (Аке 53), Диаш, Гвардиол (Аканджи 53), Аит-Нури, Гюндоган (Родри 53, Фоден 100), Силва, Рейндерс (Шерки 90), Савиньо, Доку, Холанд (Мармуш 90).



"Аль-Хиляль": Буну, Канселу (Аль-Ями 88), Аль-Харби (Аль-Булаихи 88), Кулибали, Лоди, Невеш, Аль-Досари (Аль-Джувайр 105), Малком (Кайо Сезар 64), Миленкович-Савич, Канно (Алавджами 83), Леонардо (Аль-Ганнам 116).



Предупреждения: Гвардиол, Нунеш, Аканджи — Леонардо.