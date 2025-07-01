"Аль-Наср" готов переключиться с Диаса на Мартинелли

Саудовский "Аль-Наср" готов сосредоточиться на вингере "Арсенала" Габриэле Мартинелли, если не сможет заполучить Луиса Диаса из "Ливерпуля".

Диас остается целью номер один "Аль-Насра" среди фланговых нападающих, однако Луис счастлив в "Ливерпуле" и вдобавок имеет более привлекательные в спортивном отношении варианты с "Барселоной" и "Баварией".



По информации talkSPORT, "Аль-Наср" определил Мартинелли как альтернативную цель и уже обратился насчет Габриэля, но пока переговоры находятся на ранней стадии.



"Арсенал" не стремится продать Мартинелли этим летом, а сам Габриэль осторожен насчет идеи сменить клуб за год до Чемпионата Мира.



Источник добавляет, что 24-летний бразилец также вызывает интерес у "Баварии".