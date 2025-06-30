"Челси" сохраняет интерес к Кудусу

"Челси" сохраняет интерес к атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Мохаммеду Кудусу.

Ранее днем стало известно о намерении "Тоттенхэма" приобрести Кудуса. "Шпоры" рассматривают Мохаммеда своей приоритетной целью среди атакующих игроков.



Однако Sky Sports может подтвердить, что в борьбу за Кудуса все еще может вступить "Челси", несмотря на то, что "синие" едва согласовали переходы Жоао Педро из "Брайтона" и Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии".



"Челси" имеет давний интерес к 24-летнему Кудусу — еще со времен выступлений игрока сборной Ганы за "Аякс".



"Челси" открыт к идее включить в сделку по Кудусу кого-нибудь из своих игроков. Например, прежде "Вест Хэм" интересовался полузащитником "синих" Кираном Дьюсбери-Холлом.