"Бавария" добавила Диаса в шорт-лист своих целей

Немецкая "Бавария" добавила нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в шорт-лист своих целей на это лето.

Несмотря на близость сделки по Нику Вольтемаде из "Штутгарта", "Бавария" по-прежнему активно ищет игрока на левый фланг атаки.



Sky Sport Germany может подтвердить, что "Бавария" рассматривает Диаса одной из своих целей на эту позицию.



"Бавария" пока не обращалась к "Ливерпулю" и лишь собирает информацию насчет 28-летнего игрока сборной Колумбии, параллельно работая над рядом других вариантов.



Ранее этим летом "Ливерпуль" отверг интерес "Барселоны" к Диасу, который также находится на радаре у "Аль-Насра".



У Диаса остается еще два года по контракту с "Ливерпулем", и Луис счастлив провести это время в мерсисайдском клубе, даже если новая сделка не будет заключена.