"Вилла" подтвердила, что Рэшфорд возвращается в "Юнайтед"
"Астон Вилла" официально подтвердила, что нападающий Маркус Рэшфорд возвращается в "Манчестер Юнайтед".
Перебравшись в "Виллу" на вторую половину минувшего сезона, Рэшфорд внезапно преобразился и совершил девять результативных действий в 17 матчах за команду Унаи Эмери.
"Вилле" принадлежала опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, однако в последний день арендного соглашения было объявлено, что Маркус не останется в Бирмингеме.
У Рэшфорда по-прежнему нет будущего в "Юнайтед" при главном тренере Рубене Амориме, поэтому теперь "красные дьяволы" постараются найти другого покупателя на 27-летнего англичанина.
Также "Вилла" попрощалась с защитником Акселем Дисаси и атакующим полузащитником Марко Асенсио, которые возвращаются в "Челси" и ПСЖ, соответственно, после окончания аренды.
30.06.2025 21:00
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