"Юнайтед" интересуется Уоткинсом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Астон Виллы" Олли Уоткинсу как к возможной замене для Расмуса Хейлунда.

"Юнайтед" по-прежнему ищет проверенного бомбардира и открыт к расставанию с Хейлундом, которым интересуются итальянские клубы, включая "Интер".



По информации The Athletic, "Юнайтед" предпочитает сразу продать Хейлунда, оценивая того в 45 миллионов фунтов, но вариант с уходом 22-летнего датчанина в аренду тоже не может быть отброшен.



"Юнайтед" рассматривает ряд вариантов на замену Хейлунду, и одним из них является Уоткинс как более реалистичная альтернатива Виктору Дьекерешу, Виктору Осимхену и Уго Экитике.



Вообще, Уоткинс был на радаре у "Юнайтед" еще два года назад, но тогда "красные дьяволы" предпочли потратить 72 млн. фунтов на приглашение Хейлунда из "Аталаны".



Уоткинс забил 75 голов в 184 матчах Премьер-Лиги за "Виллу", но Олли уже 29 лет, и другой возможности выгодно продать свою звезду у бирмингемского клуба уже может и не быть.



Источник добавляет, что "Юнайтед" уже контактирует с "Виллой" через представителей, изучая условия возможной сделки.