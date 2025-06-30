"Юнайтед" интересуется Уоткинсом
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Астон Виллы" Олли Уоткинсу как к возможной замене для Расмуса Хейлунда.
"Юнайтед" по-прежнему ищет проверенного бомбардира и открыт к расставанию с Хейлундом, которым интересуются итальянские клубы, включая "Интер".
По информации The Athletic, "Юнайтед" предпочитает сразу продать Хейлунда, оценивая того в 45 миллионов фунтов, но вариант с уходом 22-летнего датчанина в аренду тоже не может быть отброшен.
"Юнайтед" рассматривает ряд вариантов на замену Хейлунду, и одним из них является Уоткинс как более реалистичная альтернатива Виктору Дьекерешу, Виктору Осимхену и Уго Экитике.
Вообще, Уоткинс был на радаре у "Юнайтед" еще два года назад, но тогда "красные дьяволы" предпочли потратить 72 млн. фунтов на приглашение Хейлунда из "Аталаны".
Уоткинс забил 75 голов в 184 матчах Премьер-Лиги за "Виллу", но Олли уже 29 лет, и другой возможности выгодно продать свою звезду у бирмингемского клуба уже может и не быть.
Источник добавляет, что "Юнайтед" уже контактирует с "Виллой" через представителей, изучая условия возможной сделки.
30.06.2025 20:00
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Было бы супер. Отличный вариант.
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