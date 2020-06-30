Мбемо хочет в МЮ, но все еще может остаться в "Брентфорде"
Спортивный директор "Брентфорда" Фил Джайлс признал, что вингер Бриан Мбемо хочет перейти в "Манчестер Юнайтед".
В течение июня "Юнайтед" сделал два предложения о покупке Мбемо, но ни одно из них не устроило "Брентфорд".
В данный момент два клуба продолжают переговоры, однако Джайлс допускает сценарий, что оцениваемый более чем в 65 миллионов фунтов Мбемо останется с "пчелами".
"Существует значительный интерес к Бриану. Его текущие предпочтения были хорошо распространены".
"Он провел невероятный сезон, и мы ожидали интереса к нему. Насколько я понимаю, он одновременно счастлив остаться в "Брентфорде" на следующий сезон, если придется".
"Мы разговаривал с Брианом и его представителями. Не факт, что он уйдет этим летом".
"Если мы получим правильное предложение, то сделка будет возможна. Это единственно, что мы можем сказать сейчас", — сообщил Джайлс Sky Sports.
30.06.2025 19:00
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