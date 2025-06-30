Босс "Брентфорда" подтвердил, что Нергор направляется в "Арсенал"

Спортивный директор "Брентфорда" Фил Джайлс подтвердил, что капитан "пчел" Кристиан Нергор направляется в "Арсенал".

"Арсенал" обратил свой взор на Нергора после того, как стало понятно, что Томас Партей не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.



И хотя сделка еще не заключена, 31-летний датчанин уже получил благословение "Брентфорда" на переход в "Арсенал".



"Арсенал" обратился к нам насчет Кристиана в последние две недели, и мы регулярно разговаривали с Андреа Берта".



"Все идет к тому, что это, скорее, случится, чем нет, но мы должны пройти процесс целиком, поставить все галочки, и тогда увидим результат".



"Он был великолепным игроком для нас, невероятным. Вообще-то, я рад за него, и он заслужил эту возможность, чтобы на данной стадии своей карьеры, в 31 год, выиграть какие-нибудь трофеи".



"Дело еще не сделано, но мы в курсе событий, и когда он уйдет, нам придется восполнить недостаток лидеров. Мы постараемся это сделать", — сообщил Джайлс Sky Sports.