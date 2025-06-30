"Арсенал" обратился к представителям Эзе

"Арсенал" вступил в переговоры с представителями вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Ранее в июне появилась информация, что "Арсенал" рассматривает Эзе как более доступную альтернативу Родриго из "Реала".



И в минувший уикенд "Арсенал" установил контакт с лагерем Эзе, чтобы узнать планы и запросы 27-летнего англичанина, сообщает Sky Sports.



Интерес к Эзе также сохраняют соседи "Арсенала" из "Тоттенхэма", однако в приоритете у "шпор" находится Мохаммед Кудус из "Вест Хэма".



Добавим, в минувшем сезоне Эзе забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в Премьер-Лиге, а также помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии.