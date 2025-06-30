"Юнайтед" объявил, что Эванс остается в клубе

"Манчестер Юнайтед" объявил то Джонни Эванс останется в структуре клуба после завершения игровой карьеры.

Напомним, североирландский защитник повесил бутсы на гвоздь в конце минувшего сезона в возрасте 37 лет.



За плечами у Эванса 536 сыгранных матчей за пять различных клубов, включая 241 за "Юнайтед". Еще 107 Джонни провел за сборную своей страны.



В "Юнайтед" не захотели, чтобы такой опыт пропадал, поэтому убедили Джонни перейти на новую роль, которая предусматривает просмотр молодых игроков, принадлежащих "красным дьяволам" и выступающих за другие клубы на правах аренды, а также тесную работу со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом и главой академии.



Добавим, Эванс также завершает тренерские курсы для получения лицензии УЕФА категории A.