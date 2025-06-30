"Тоттенхэм" надеется купить Кудуса

Мохаммед Кудус "Тоттенхэм" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Мохаммеду Кудусу.

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" связывают довольно прохладные отношения, и последним игроком, напрямую перешедшим к "шпорам" от "молотобойцев", остается Скотт Паркер в 2011 году.

Однако The Telegraph стало известно, что "Тоттенхэм" хочет прервать это негласное трансферное эмбарго, благо сам Кудус открыт к переходу в команду Томаса Франка.

Ранее этим летом "Тоттенхэм" интересовался Брианом Мбемо, Антуаном Семеньо и Эберечи Эзе, но в данный момент именно Кудус является приоритетной целью "шпор" среди атакующих игроков.

Контракт 24-летнего игрока сборной Ганы с "Вест Хэмом" предусматривает отступные в 85 миллионов фунтов, однако "Тоттенхэм" надеется договориться на сумму значительно меньше.




Метки Вест Хэм, Кудус, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2025 15:00

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  1. vagifspurs 30.06.2025 15:32 # vagifspurs
    Это было бы прекрасно, напоминает немного Муссу Дембеле ( бельгийца )

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