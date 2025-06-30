УЕФА отложил решение по допуску "Пэлас" к Лиге Европы

УЕФА отложил свое решение насчет того, будет ли "Кристал Пэлас" допущен до участия в Лиге Европе в следующем сезоне.

Напомним, "Пэлас" попал в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии, но туда же квалифицировался французский "Лион", который имеет общего с "орлами" совладельца в лице Джона Текстора, а это против правил УЕФА.



Однако сейчас в отношении обоих клубов происходят глобальные изменения, поэтому сегодня УЕФА объявил, что повременит с решением насчет данного дела.



На прошлой неделе стало известно, что Текстор согласовал продажу своей доли в "Пэлас" Вуди Джонсону, который является владельцем команды "Нью-Йорк Джетс" из американского футбола.



Также на прошлой неделе "Лион" был понижен до Лиги 2 из-за своих финансовых проблем, что заставило Текстора выйти из совета директоров французского клуба.