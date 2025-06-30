"Ньюкасл" близок к покупке Траффорда
"Ньюкасл" находится на пороге приобретения голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.
Упустив ряд своих трансферных целей, "Ньюкасл" все же приблизился к своему первому серьезному приобретению этим летом.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ньюкасл" надеется "очень скоро" оформить переход Траффорда, предложение насчет которого в 26 миллионов фунтов было отклонено "Бернли" на прошлой неделе.
Сам Траффорд заинтересован в переходе в "Ньюкасл" и уже согласовал условия личного контракта с "сороками", несмотря на то, что в команде Эдди Хау 22-летнему англичанину придется конкурировать с Ником Поупом.
30.06.2025 12:00
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