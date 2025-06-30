"Порту" не удалось купить Харвуд-Беллиса за 19 млн. фунтов

Вылетевший из Премьер-Лиги "Саутгемптон" отклонил предложение португальского "Порту" в 19 миллионов фунтов о покупке защитника Тейлора Харвуд-Беллиса.

"Саутгемптон" открыт к продаже Харвуд-Беллиса, как и других своих звезд, после сезона, в котором "святые" заняли последнее место в Премьер-Лиге, вернувшись в Чемпионшип.



Однако сумму в 19 млн. фунтов "Саутгемптон" счет недостаточной за 23-летнего англичанина, который является продуктом академии "Манчестер Сити".



По информации talkSPORT, к Харвуд-Беллису существует интерес и со стороны клубов Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".