Гвардиола признал, что "Сити" может не хватить сил на новый сезон после клубного Чемпионата Мира
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что участие на клубном Чемпионате Мира может повлиять на выступление его команды в новом сезоне Премьер-Лиги.
В убедительной манере разобравшись с "Ювентусом", сейчас "Сити" готовится к матчу 1/8 финала клубного Чемпионата Мира против "Аль-Хиляля".
Чем дальше "Сити" продвигается на турнире в США, тем меньше у "горожан" остается времени на подготовку к новому сезону Премьер-Лиги, но Гвардиола предпочитает об этом не думать.
"Я стараюсь не думать об этом, иначе я буду так нервничать. Я очень доволен, что мы победили "Ювентус" и прошли дальше, но важнее всего тот факт, что игроки снова поверили в себя".
"Мы как команда можем быть агрессивны с мячом, без мяча. После этого турнира мы отдохнем столько, сколько Премьер-Лига нам позволит".
"Затем мы будем двигаться матч за матчем, месяц за месяцем, и все станет видно. Возможно, в ноябре, декабре и январе случится катастрофа, мы будем истощены, и окажется, что клубный Чемпионат Мира разрушил нас. Я не знаю, но впервые в нашей жизни имеем с этим дело".
"Это не идеальная ситуация для тренера. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да. Хотел бы я, чтобы команда была свежей перед следующим сезоном? Да. Но мы имеем, что имеем. Тем, что мы сделали в прошлом, мы заслужили быть здесь. А раз мы здесь, давайте постараемся изо всех сил", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
30.06.2025 10:00
Просмотров: 310
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Должны дойти до финала!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий