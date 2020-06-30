"Юнайтед" подыскал новую работу Флетчеру

"Манчестер Юнайтед" подыскал новую работу в структуре клуба своему бывшему полузащитнику Даррену Флетчеру.

Флетчер вернулся в "Юнайтед" в октябре 2020 и с тех пор попробовал себя на различных ролях. Даррен тренировал юношей из академии, затем был повышен Оле Гуннаром Сульшером до первой команды, а в 2021 стал техническим директором.



41-летний шотландец был снова привлечен к работе с первой командой при Эрике Тен Хаге, продолжив трудиться на этом поприще при Рубене Амориме.



Однако сейчас "Юнайтед" хочет, чтобы Флетчер, обладающий тренерской лицензией УЕФА категории A, возглавил команду "красных дьяволов" U-18, сообщает The Athletic.



Соответствующая вакансия образовалась после решения Адама Лоуренса уйти, и спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс с главой академии Ником Коксом, также покидающим клуб, предложили Флетчеру ее занять.



Флетчер сам является продуктом академии "Юнайтед", придя в клуб в 11-летнем возрасте. Даррен провел 342 матча за "дьяволов", выиграв пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.