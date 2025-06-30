"Ливерпуль" не будет переплачивать за Гехи
Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи является не единственной целью "Ливерпуля" по укреплению центра обороны.
"Ливерпулю" потребовался новый центральный защитник после того, как чемпионы Премьер-Лиги решили отпустить Джарелла Куансу в "Байер".
24-летний Гехи считается целью номер один "Ливерпуля" среди центральных защитников, однако talkSPORT утверждает, что "красные" не будут платить 45-50 миллионов фунтов за игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту.
Если Гехи не будет доступен дешевле, то у "Ливерпуля" есть альтернативные цели, вдобавок спортивный директор "красных" Ричард Хьюз предпочитает пригласить игрока в возрасте 18-22 лет.
Одной из таких целей называется Йоррел Хато из "Аякса", однако 19-летний голландец также вызывает интерес у "Челси" и "Арсенала".
Ранее этим летом "Ливерпуль" также присматривался к Дину Хейсену, прежде чем тот ушел из "Борнмута" в "Реал", вдобавок "красные" имеют давний интерес к Лени Йоро и Леви Колуиллу.
30.06.2025 08:00
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Йоро теперь манк, сразу минус.
А Колуилла Челси не продаст. Если только надо будет свести трансферный баланс за счёт доморощенного игрока.
Была информация, что Бен Доак может быть включён в сделку.
Выглядит реалистично.
Радует, что после ухода Куансы клуб активизировался в поиске 4го ЦЗ
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за геев вообще платить не надо
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