"Ливерпуль" не будет переплачивать за Гехи

Марк Гехи Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи является не единственной целью "Ливерпуля" по укреплению центра обороны.

"Ливерпулю" потребовался новый центральный защитник после того, как чемпионы Премьер-Лиги решили отпустить Джарелла Куансу в "Байер".

24-летний Гехи считается целью номер один "Ливерпуля" среди центральных защитников, однако talkSPORT утверждает, что "красные" не будут платить 45-50 миллионов фунтов за игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту.

Если Гехи не будет доступен дешевле, то у "Ливерпуля" есть альтернативные цели, вдобавок спортивный директор "красных" Ричард Хьюз предпочитает пригласить игрока в возрасте 18-22 лет.

Одной из таких целей называется Йоррел Хато из "Аякса", однако 19-летний голландец также вызывает интерес у "Челси" и "Арсенала".

Ранее этим летом "Ливерпуль" также присматривался к Дину Хейсену, прежде чем тот ушел из "Борнмута" в "Реал", вдобавок "красные" имеют давний интерес к Лени Йоро и Леви Колуиллу.




Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2025 08:00

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  1. liverpool888 30.06.2025 08:38 # liverpool888
    Йоро теперь манк, сразу минус.
    А Колуилла Челси не продаст. Если только надо будет свести трансферный баланс за счёт доморощенного игрока.
    Была информация, что Бен Доак может быть включён в сделку.
    Выглядит реалистично.
    Радует, что после ухода Куансы клуб активизировался в поиске 4го ЦЗ

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  2. bangladesh 30.06.2025 08:37 # bangladesh
    за геев вообще платить не надо

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