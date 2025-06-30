"Форест" близок к покупке Игоря Жезуса

"Ноттингем Форест" близок к приобретению нападающего бразильского "Ботафого" Игоря Жезуса за 10 миллионов фунтов.

24-летний Жезус проявил себя с лучшей стороны на клубном Чемпионате Мира, отметившись двумя голами, прежде чем "Ботафого" сошел с дистанции в 1/8 финала.



Как сообщает The Telegraph, сейчас Жезус отправился в короткий отпуск, по возвращении из которого Игорь должен уладить формальности, связанные со своим переходом в "Форест".



В Ноттингеме ожидают, что Жезус по прозвищу "Маленькая лягушка" начнет предсезонную подготовку с командой Нуну Эшпириту Санту.



Жезус будет призван разгрузить бомбардира "Форест" Криса Вуда и помочь "лесникам" успешно выступить в Лиге Конференций.