"Форест" близок к покупке Игоря Жезуса
"Ноттингем Форест" близок к приобретению нападающего бразильского "Ботафого" Игоря Жезуса за 10 миллионов фунтов.
24-летний Жезус проявил себя с лучшей стороны на клубном Чемпионате Мира, отметившись двумя голами, прежде чем "Ботафого" сошел с дистанции в 1/8 финала.
Как сообщает The Telegraph, сейчас Жезус отправился в короткий отпуск, по возвращении из которого Игорь должен уладить формальности, связанные со своим переходом в "Форест".
В Ноттингеме ожидают, что Жезус по прозвищу "Маленькая лягушка" начнет предсезонную подготовку с командой Нуну Эшпириту Санту.
Жезус будет призван разгрузить бомбардира "Форест" Криса Вуда и помочь "лесникам" успешно выступить в Лиге Конференций.
30.06.2025 07:00
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ну игорек дает
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