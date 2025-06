Светская хроника за понедельник

Ник Вольтемаде отверг "Челси". Бен Доак может стать разменной монетой в сделке по переходу Марка Гехи в "Ливерпуль". Пять клубов Бундеслиги охотятся за Джеймсом Макати. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Нападающий Виктор Дьекереш, который находится на радаре у "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", сообщил "Спортингу", что не вернется к тренировкам. (Record)



"Юнайтед" сохраняет интерес к нападающему "Фиорентины" Мойзе Кину, которого можно выкупить за 44 миллиона фунтов в срок до 15 июля. (Corriere dello Sport)



Нападающий "Штутгарта" Ник Вольтемаде отверг "Челси" и собирается только в "Баварию". (Bild)



"Ливерпуль" готов включить своего вингера Бена Доака в сделку по приобретению защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (The Sun)



Дортмундская "Боруссия", "Байер", "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" и "Штутгарт" заинтересованы в полузащитнике "Манчестер Сити" Джеймсе Макати. (The Times)



"Сандерленд" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" Матео Гендузи. (RMC Sport)



"Сандерленд" согласовал переход защитника "Атлетико" Рейнилду Мандавы. (The Guardian)



"Сандерленд" проиграл борьбу саудовскому "Неому" за голкипера "Ниццы" Марцина Булку. (talkSPORT)



"Пэлас" готов поспорить с "Ньюкаслом", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (Football Insider)



Другое



Если "Сити" выиграет клубный Чемпионат Мира, то их призовые составят около 92 млн. фунтов. Для "Челси" эта сумма будет чуть меньше. (BBC)



Со следующего сезона игроки в Премьер-Лиге будут давать интервью прямо во время матча сразу после своей замены. (The Telegraph)



Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт был признан лучшим игроком победного для молодежной сборной Англии Чемпионата Европы U-21. (BBC)



В финале против сверстников из Германии Эллиотт показал оскорбительный жест двумя пальцами. (Daily Mail)



Катар хочет принять клубный Чемпионат Мира 2029 года, планируя провести его зимой. (The Guardian)



Защитник "Юнайтед" Маттейс Де Лигт разводится со своей женой. (The Sun)



Девушка, ради которой защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер бросил свою жену, оказалась моделью OnlyFans. (The Sun)